В "Фестивале Победы" во Владимирской области примут участие Лев Лещенко и Александр Олешко

С 18 октября по 25 ноября в регионе пройдет музыкальный «Фестиваль Победы». Он охватит практически всю Владимирскую область.

В «Фестивале Победы» примут участие народный артист России Лев Лещенко, вокальный проект ViVA, артисты театра и кино Александр Олешко и Анатолий Журавлев, а также Владимирский русский оркестр с проектом «Служить России». В концертных программах будут звучать стихи и песни, написанные в военное время, а также песни советских композиторов, на которых выросло уже не одно послевоенное поколение.

Вход на все мероприятия бесплатный, на концерты по пригласительным билетам смогут попасть члены ветеранских организаций, труженики тыла, участники войны, их близкие и родственники, представители общественных организаций.

Расписание:

Спектакль-концерт «Клава». Анатолий и Полина Журавлёвы, ВИА «Клава»

18 октября – Покров, Дом ученых, 17.00, 19 октября – пос.Малыгино, Дом культуры, 18.00, 20 октября – Александров, Дом культуры «Юбилейный», 18.00

Вокальный проект ViVA с программой «Радуйся»: 21 октября – Гороховец, МКДЦ «Ракета», 17.30, 22 октября – пос.Красное Эхо, ДК, 18.00, 23 октября – Суздаль, ЦКД г.Суздаля, 17.30, 24 октября – Судогда, КДО «Родина», 16.00, 25 октября – пос.Вольгинский, Вольгинский КДЦ, 16.00, 26 октября – Юрьев-Польский, Районный ЦКД, 13.00

Владимирский русский оркестр с проектом «Служить России»: 27 октября – пос.Уршель, Уршельский ЦКО, 18.00, 28 октября – Курлово, ДК, 18.00, 31 октября – Карабаново, ДК, 14.00, 1 ноября – Струнино, ДК, 15.00, 2 ноября – пос.Вербовский, ДК, 18.00

Лев Лещенко с праздничной программой, посвященной 75-летию Великой Победы: 6 ноября – Красная Горбатка, Селивановский РЦКД, 17.00, 7 ноября – Гусь-Хрустальный, ДК «Хрустальный», 16.00, 8 ноября – Владимир, Концертный зал им.С.И.Танеева, 16.00.

Заслуженный артист России Александр Олешко с программой «Только бы не было войны»: 22 ноября – Ковров, ДК им.Ногина, 16.00, 23 ноября – Собинка, ЦКД, 18.00, 24 ноября – Камешково, РДК «13 октябрь», 17.30, 25 ноября – Радужный, ДК «Досуг», 18.00.