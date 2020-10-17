Еще три жителя Владимирской области умерли от коронавируса за сутки

17 октября во Владимирской области лабораторно подтверждено 79 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 8346 случаев.

6218 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 16 октября – 29 человек. За период наблюдения в области отмечено 243 летальных случая (плюс три за сутки).

По состоянию на 16 октября в больницах региона действует 878 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией. 83 процента из них заняты (731), свободны – 147.

В лабораториях проведено 260533 исследования на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 190994 исследования).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 16 октября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 378, больных с признаками внебольничной пневмонии – 61. По состоянию на этот день на стационарном лечении находился 65 пациентов с ОРВИ и 246 – с пневмонией.

Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.