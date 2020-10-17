Во Владимирской области в ночь на 18 октября ожидается сильный дождь и снег

По данным Владимирского гидромета, в ночь с 17 на 18 октября во Владимире и по области ожидаются сильные осадки — мокрый снег и дождь.

Во второй половине ночи 18 октября с сохранением утром и днем на территории региона ожидается усиление ветра, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 7 до 9 градусов.

Такая погода повышает риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе транспорта, увеличением числа ДТП, повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных конструкций.

Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101 и 112