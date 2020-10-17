16 октября во Владимире сбили двух пешеходов

Вечером 16 октября водитель автомобиля «Митсубиси» не справился с управлением и сбил девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу напротив центра ИЗО. Пострадавшую с серьезными травмами увезли в БСП «Красный Крест». Напомним, что подобное ДТП произошло на этом месте 27 сентября. 19-летний водитель сбил 30-летнюю женщину, которая скончалась на месте.

Тем же вечером в районе дома №35 по улице Комиссарова, водитель рейсового автобуса сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Мужчина с травмами был госпитализирован.

Областное управление МВД сообщает, что за две недели октября более 130 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, отстранены от управления.