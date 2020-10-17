В Камешковском районе землю под "Территорию смыслов" выставили на аукцион

Администрация Владимирской области выставила на аукцион больше 19 гектаров земли. Это территория рядом с озером Запольское, где проводили молодежный форум "Территория смыслов".

Начальная цена годовой аренды - 534 тысячи рублей. Использовать землю можно только для организации отдыха, туризма и физкультурно-оздоровительной деятельности. Строить на ней нельзя, поскольку земля относится к особо охраняемым территориям. . Арендатора должны определить к 26 ноября.

В последний раз "Территория смыслов" проходила на владимирской земле два года назад. Сейчас форум проходит в Подмосковье.