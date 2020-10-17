В городскую больницу скорой помощи Владимира поступило современное эндоскопическое оборудование

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В лечебное учреждение поступил японский видеогастроскоп фирмы «Пентакс» стоимостью 5,2 млн рублей.

- Когда летом открывали ковидный госпиталь в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи города Владимира, главный врач Анатолий Уколов ходатайствовал передо мной о приобретении нового оборудования. Горбольница нередко принимает не только владимирцев, но и пациентов из области, поэтому материально-техническую базу нужно усиливать, - отметил губернатор Владимир Сипягин.

Новый видеогастроскоп позволяет проводить визуальный осмотр стенок пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Встроенная в аппарат миниатюрная видеокамера передает на монитор цветное изображение высокого разрешения, что позволяет в мельчайших деталях оценить состояние желудочно-кишечного тракта. Видеогастроскопия предусматривает не только диагностические исследования. Этот метод обеспечивает качественную визуализацию оперативных вмешательств.

- С помощью видеогастроскопа можно остановить желудочное кровотечение, извлечь инородное тело из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, взять биопсийную пробу, удалить полип или другое новообразование. Эндоскопические методы более безопасны и малотравматичны, – подчеркнул руководитель лечебного учреждения Анатолий Уколов.

Техника будет введена в эксплуатацию уже в ближайшие дни.