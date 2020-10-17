Владимирского биатлониста Алексей Слепова могут дисквалифицировать за пропуск допинг-тестов

Владимирский биатлонист, трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта, представляющий команду Санкт-Петербурга, Алексей Слепов может быть дисквалифицирован за пропуск трех допинг-тестов в течение одного календарного года.

- Жду новостей от РУСАДА. Готов к разным вариантам исхода дела, но хотелось бы еще побегать. Всю информацию я изложил в объяснительных, которые отправлял как в саму организацию, так и в Союз биатлонистов России, — так прокомментировал спортсмен свою ситуацию в интервью NEWS.ru.

Это может стать концом карьеры спортсмена. К слову,и в нынешнем сезоне Алексей Слепов провел единственный сбор с национальной сборной в Тюмени, и то за свой счет.