За помощь в розыске пропавшего во Владимирской области Савелия Роговцева обещают миллион рублей

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Полицейские продолжают разыскивать 7-летнего Савелия Роговцева, который пропал 28 сентября во Владимирской области. Напомним, в этот день около 14.30 ребенок приехал в село Горки Камешковского района на школьном автобусе, вышел на остановке, однако домой не пришел. Раньше Савелий из дома не уходил.

Приметы пропавшего мальчика: на вид 7 лет, рост около 120 см, худощавого телосложения, волосы светло русые, глаза серо-голубые. Был одет в синюю куртку, синюю жилетку, белую рубашку, синий галстук, синие брюки и синие кроссовки. С собой имел черный рюкзак с желтыми вставками, с изображением автомашины и надписью «OFF ROAD EXTREME», темно-синюю шапку.

Следственным отделом по городу Ковров СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Министерство внутренних дел РФ объявляет о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске Савелия Роговцева.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении мальчика или обстоятельствах его исчезновения, полиция просит обратиться по телефонам 8(49248)21252, 8(4922)451771, 8(4922)451881, 8(920)9058570 или в ближайшее отделение полиции по телефону 02 (с мобильных любого оператора – 102).