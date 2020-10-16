Во Владимирской области ограничили работу кафе, ресторанов и клубов

Теперь развлекательные заведения, бары, кафе и рестораны не смогут работать по ночам. Губернатор Владимир Сипягин внес очередные изменения в указ о введении режима повышенной готовности. С 16 октября и на неопределенный срок все клубы и общепит не могут работать после 23:00, а открываться им разрешено только в восемь утра. Кроме того, в любое время в клубах и кафе запрещено курить кальян. На такие ограничения пошли из-за роста числа заболевших коронавирусом. Напомним, что региональный Роспотребнадзор не исключает и запрета на показ спектаклей и прочих культурных мероприятий в реале. Это произойдет, считают в ведомстве, если такой же рост заболевших продлится еще неделю-полторы.