В Муроме 11 человек тушили мусоровоз

Фото: пресс-служба МЧС

16 октября в 15.48 пожарным сообщили о возгорании мусора в мусоровозе. Огонь с кузова переходил к кабине автомобиля. Сотрудники МЧС быстро прибыли к месту - на улицу Красногвардейскую.

Благодаря оперативной подаче первого ствола воды распространение пожара по машине было предотвращено. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, пострадавших и погибших людей нет. Площадь пожара составила 14 квадратных метров. К ликвидации последствий привлекались 11 человек и две единицы техники.