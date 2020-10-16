Молодые ярославцы во Владимире устраивали тайники с наркотиками

Владимирским Следкомом возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Ярославской области – двадцатичетырех и семнадцатилетних парней. Их подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. По версии следствия, юношам неизвестный «куратор» сообщал, где находится оптовая партия наркотиков, которую они и забирали. 13 октября ярославцы приехали на одну из улиц города Владимира, где спрятали наркотики в пяти тайниках, но их заметили правоохранители и задержали. При себе у молодых людей нашли 1,86 граммов наркотиков. Следователь ходатайствовал о заключении подозреваемых под стражу, расследование продолжается.