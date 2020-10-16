Истекший срок годности и продукты вместе с лекарствами: сотрудники прокуратуры проверили аптеки Владимира и Радужного

Сотрудники прокуратуры выехали с проверками в три аптеки города Радужного и одну Владимира. В первой лекарства хранились в освещенном месте, температурный режим не соблюдался. Во второй аптеке - такие же нарушения. Больше всего замечаний - к третьей: там у некоторых лекарств истек срок годности, при этом они хранились вместе с другими. Кроме того, в холодильнике с препаратами были найдены продукты. Последняя аптека во Владимире работала с минимальным ассортиментов лекарств.

В отношении всех должностных лиц сотрудники прокуратуры возбудили административные производства и внесли представления. Нарушения устранены.