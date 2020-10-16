Соцработника из Владимира признали лучшей в стране

Фото: пресс-служба администрации Владимирской области

Наталья Гиацинтова получила звание «Лучший работник организации социального обслуживания» на Всероссийском конкурсе, который в десятый раз проводит Министерство труда. Как сообщает пресс-служба областной администрации, Наталья Гиацинтова работает в сфере социального обслуживания 17 лет. Из рядового работника она доросла до руководителя отдела по оказанию срочной социальной помощи.

Сегодня под ее началом трудятся 13 сотрудников Комплексного центра соцобслуживания населения. Именно его работники реагируют на экстренные вызовы, выезжают на дом к людям, которые оказались в сложной жизненной или бытовой ситуации.