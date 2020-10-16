Во Владимире в ночь с 18 на 19 октября временно перекроют движение на трассе М-7 «Волга»

На трассе М-7 «Волга» в черте Владимира продолжаются работы по установке рамных П-образных опор для элементов организации дорожного движения.

В ночь с 18 на 19 октября сентября краткосрочные ограничения введут на подъездах к перекрестку с ул. Белоконской (в районе поселка РТС).

Со стороны Москвы движение перекроют на 20 минут в 23:00, 0:00 и 1:00. Со стороны Нижнего Новгорода - в 2:00, 3:00 и 4:00.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда. Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим.