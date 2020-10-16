Во Владимире создана рабочая группа, которая решит, где разместят памятник Андрею Боголюбскому

Вопрос о создании рабочей группы был поднят месяц назад на Первом международном историко-культурном Свято-Андреевском форуме. Сегодня - 16 октября - пресс-служба администрации Владимирской области сообщила, что группа образована. В ее состав вошли врио заместителя главы региона Роман Годунин, руководители областных департаментов архитектуры и строительства, культуры, имущественных и земельных отношений, государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Также приглашены представители Владимирской епархии.

Участники группы займутся общим руководством, согласованием вопросов и регулированием разногласий, которые возникнут в процессе возведения памятника князю Андрею Боголюбскому.

- Жителям и многочисленным гостям Владимирской области должно быть открыто знание о роли первого великого князя Владимирского Андрея Боголюбского в создании Российского государства. Наша страна, которая претендует на передовые позиции в мире, должна находить опору в правдивой памяти поколений, в своих крепких исторических и культурных корнях, – сказал губернатор региона Владимир Сипягин.