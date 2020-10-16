Во Владимире нетрезвый мужчина насмерть забил приятеля

В феврале 2020 года на лестничной площадке подъезда между нетрезвыми мужчинами произошел конфликт. Один из приятелей набросился на другого с кулаками. От ударов мужчина умер.

Подсудимый в ходе разбирательства объяснил, что друг сам провоцировал его. Забивать насмерть приятеля мужчина не хотел. Суд учел наличие малолетнего ребенка у подсудимого, явку с повинной и раскаяние в содеянном. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, мужчине назначили 8,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Но сторона защиты не согласилась с приговором и обжаловала его. 15 октября дело передали во Владимирский областной суд.