Муромские футболисты уступили в Иркутске "Зениту"

16 октября муромские футболисты сыграли на выезде с "Зенитом". Уже в первом тайме было много острых атак футболистов из Иркутска. В добавленное время в ворота ФК "Муром" назначили пенальти. Однако вратарь Алексей Березин сумел отразить мяч.

Во втором тайме у морской команды было удаление. На 68-й минуте матча голкипер Алексей Березин спасает после удара головой в упор Гайдукова, но атака продолжилась, и Иван Яковлев добил мяч в пустые ворота. Однако муромские футболисты вскоре смогли отыграться. На 81-й минуте Никита Киреев из-за штрафной пробил в дальний нижний угол и сравнял счет.

Радость муромских болельщиков была недолгой. Уже через шесть минут хозяева поля снова вырвались вперед. Итоговый счет матча 2:1.

ФК "Муром" так и не смог прервать серию поражений. Сейчас команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Следующая игра пройдет в Муроме 25 октября с командой "Луки-Энергия".