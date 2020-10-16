В Петушинском районе 47-летний алкоголик убил мать и несколько дней держал ее труп дома

В Петушинском районе завершился суд над 47-летним мужчиной, которого признали виновным в убийстве родной матери.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, мужчина долгое время злоупотреблял алкоголем, жил в квартире с мамой, не имел работы и перебивался случайными заработками, а также пользовался пенсией матери. Женщина часто высказывала сыну претензии и пыталась не давать тому денег на спиртное, за что регулярно была бита. Однако на поведение сына она жаловалась только близким и просила других не вмешиваться. В итоге, в апреле 2019 года во время очередной ссоры пьяный сын сначала ударил маму несколько раз ножом, а потом задушил. После убийства несколько дней он жил в квартире, где находилось ее тело.

Не удивительно, что во время следствия, следователи СК России решили проверить обвиняемого на вменяемость. Стационарная психиатрическая экспертиза показала, что сумасшедшим назвать мужчину нельзя. С учетом всех обстоятельств, суд приговорил мужчину к 9 годам исправительной колонии строгого режима.