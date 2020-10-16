Муромлянка списала деньги со счета незнакомца, который дал ей свой телефон

Полицейские продолжают фиксировать кражи денег с банковских карт. Так, 26-летняя муромлянка навещала в больнице своего знакомого. Там же попросила у одного из пациентов позвонить. Взяв чужой телефон, женщина перевела на свой счет с его карты 23 тысячи рублей, после чего вернула гаджет владельцу. Деньги успела потратить до задержания. В ближайшее время муромлянка предстанет перед судом.

Уголовное дело возбудили в отношении жителя поселка Боголюбово. 32-летний безработный племянник через приложение в своем телефоне вводил реквизиты карты дяди и оплачивал покупки в интернете. По данным пресс-службы УМВД, 32-летний мужчина напокупал на 12 тысяч рублей. В обоих случаях обвиняемым может грозить до шести лет лишения свободы.