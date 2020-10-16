Во Владимирской области до 1 ноября продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В указ губернатора Владимирской области «О введении режима повышенной готовности» от 17 марта 2020 года внесены изменения. В регионе продляют ограничительные меры - людям старше 65 лет до 1 ноября необходимо соблюдать режим самоизоляции. К исключениям относятся походы в магазины, аптеки, обращения за медицинской помощью, выгул домашних животных не дальше 100 метров от дома.

По состоянию на 16 октября во Владимирской области подтверждены 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. В Роспотребнадзоре допускают: если заболеваемость будет расти, то культурно-массовые мероприятия могут прекратиться уже через неделю.