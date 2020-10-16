Муромский музей представил свои экспонаты в выставочном проекте музеев московского Кремля

Муромский историко-художественный музей принимает участие в масштабной московской выставке «Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали». На ней представлено около 400 уникальных экспонатов – произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм ХIХ — начала ХХ столетия.

В числе экспонатов – восемь музейных предметов из муромского собрания: живописные произведения художника, академика живописи Куликова, предметы из его этнографической коллекции – женские головные уборы XVIII-XIX веков, удивительные по красоте и мастерству шитья.

Украшение выставки – изящный ковшик с эмалью начала XX века работы Федора Рюкерта – знаменитого московского «живописца по эмали». Ковшик происходит из собрания Меликова и хранится в Муромском музее с 1938 года.

Выставка продлится до 10 января. Если можно посмотреть в режиме онлайн. Для этого специально подготовлен тематический сайт-сателлит.