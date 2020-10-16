В селе Васильково Суздальского района пенсионеры остались без воды, так как на их улице срезали все колонки

В редакцию "Комсомольской правды-Владимир" обратилась семья пенсионеров Фадеевых, у которых в селе Васильково Суздальского района есть своя дача. Они пожаловались на то, что на их улице срезали все колонки, а на единственную оставшуюся "повесили замок".

- Мы вынуждены ходить по домам и просить воду у соседей, - сказала Галина Фадеева. - Куда я уж не звонила, везде говорят, что ничего сделать не могут - проводите себе водоснабжение. А на это надо 200 тысяч рублей. Где я возьму такие деньги?!

По словам Галины Васильевны, в администрации Суздальского района ей ответили, что колонки срезали по причине их нецелесообразности. Якобы ими практически никто не пользовался, все ездили в Мордыш за водой. При этом о нескольких дачниках никто не думал. Экономическая целесообразность важнее.

Оперативно взять комментарии у администрации Суздальского района получить не удалось. Но мы будем следить за развитием событий.