За сутки во Владимирской области коронавирусом заболели 82 человека

Во Владимирской области 16 октября лабораторно подтверждено 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (17 сл. в Муромском, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 15 сл. в г. Владимире, 7 сл. в Ковровском, 6 сл. в Александровском, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Селивановском, 4 сл. в Собинском, 3 сл. в Петушинском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Суздальском).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8267 случаев заболевания. Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).