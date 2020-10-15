Во Владимирской области сохраняется высокий класс пожарной опасности

Во Владимирской области сегодня - 15 октября - и завтра сохранится высокий класс пожарной опасности. Сейчас опала листва, а владельцы частных домов и участков не всегда очищают территорию, поэтому могут возникнуть палы сухой травы и природные пожары.

Сотрудники МЧС будут патрулировать территории и обследовать леса, чтобы не допустить нарушений требований пожарной безопасности. Неосторожное обращение с огнем может грозить как административной, так и уголовной ответственностью.

Всего с начала года на территории области зарегистрировано 89 очагов природных пожаров на общей площади 78,9 га. В основном это пожары в лесах. 6 из 89 - торфяные. Их площадь незначительна: 0,1 га.