На владимирцев, находившихся в магазине без масок, составили протоколы

Департамент предпринимательства вместе с региональным управлением Роспотребнадзора, мэрией и полицией провел рейд по торговым точкам региона.

В ходе рейда проверено более 10 объектов торговли, в том числе федеральных торговых сетей. В пяти магазинах посетители находились без масок, в одном из магазинов выявлены признаки нарушения санитарных правил.

Во время мониторинга специалисты проводили профилактические беседы с гражданами о необходимости ношения масок. На посетителей, которые реагировали агрессивно и отказывались надеть маски, были составлены протоколы об административном правонарушении.

Мониторинги будут проводиться еженедельно. Напомним, что невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет наложение административного штрафа.