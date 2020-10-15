Житель Коврова пошутил о заложенной в больнице бомбе

Направлено в суд уголовное дело о ложном сообщении о готовящемся взрыве.

- В июне нетрезвый мужчина решил пошутить и позвонил в скорую медицинскую помощь, сообщив, что он взорвет Центральную городскую больницу города Коврова, если ему не передадут один миллион долларов США, - сообщили в областной прокуратуре.

Уголовная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Уголовное дело по статье "заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры" предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду.