Женщины в Суздале оказались образованнее мужчин

Если бы не коронавирус, сейчас во Владимирской области в разгаре была бы Всероссийская перепись населения. Однако из-за пандемии перепись перенесена на апрель 2021 года.

А новая перепись, которая пройдет с применением современных цифровых технологий, должна принести интересную информации. Примером тому могут быть данные предыдущей переписи, которая прошла в 2010 году.

По данным переписи 10 лет назад, прекрасная половина населения Суздаля была образованнее сильной его половины. Всего во время переписи на вопрос об образовании ответили 8888 жителей Суздаля в возрасте от 15 лет и более. Среди них 2140 человек имели высшее образование, причем женщин, окончивших ВУЗы, было 1349 человек, а мужчин – 791, почти в два раза меньше.

Интересно также распределение суздальчан с высшим образованием по возрасту: в группе от 50 до 54 лет, то есть среди тех, кто учился в школе в благополучные годы советской власти, высшее образование имели 209 человек, а вот среди более молодых с высшим образованием меньшая прослойка: в возрасте 40-44 года – 183 человека, 45-49 лет – 188 человек, 35-39 лет – 189 человек. И только в возрасте моложе 35 лет число людей с высшим образованием начинает возрастать.

Интересно, какое соотношение покажет грядущая перепись, ведь система образования заметно изменилась.