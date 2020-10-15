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Владимирский ветеран Николай Щелконогов получил высший балл на общероссийском "Диктанте Победы"

Он стал самым возрастным участником
Виктория СУХОВА
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Ветеран Великой Отечественной войны Николай Матвеевич Щелконогов стал самым возрастным участником "Диктанта Победы" в России - в этом году ему исполняется 95 лет, и к тому же получил наивысший балл, правильно ответив на все вопросы.

Прошедший 3 сентября «Диктант Победы» написали свыше миллиона человек, из них очно – около 450 тысяч. Количество офлайн-площадок акции выросло с 1400 до 11 тысяч. К акции присоединилось 76 стран.

Николай Матвеевич- артиллерист-разведчик, кавалер орденов Красной Звезды и Славы. Ушел на фронт в ноябре 1943 года, в 17 лет, трижды был контужен, дошел до Берлина.