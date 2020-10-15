В сентябре во Владимирской области стало дороже продовольствие, но подешевели одежда и обувь

Особенно выросла инфляция на продовольствие. Цены на продукты выросли с 3,9% в августе до 4,6% в сентябре текущего года. Из-за снижения урожая в личных подсобных хозяйствах и закупок впрок подорожал картофель. Помидоры выросли в цене по причине сокращения урожая в южных регионах России в связи с летней засухой. Ослабление рубля способствовало росту цен на бананы и виноград. Снижение урожая сахарной свеклы привело к росту цен на сахар. Колбаса и мясные полуфабрикаты подорожали из-за роста цен на сырье, в том числе импортное.

Непродовольственные товары подорожали по сравнению с августом в меньшей степени - с 3,9% до 4,3%. Наблюдается рост цен на автомобили, телевизоры, компьютеры, электротовары и другие бытовые приборы (виной импортные комплектующие). При этом темп роста цен на обувь, одежду и белье замедлился после реализации летом отложенного спроса на эти товары.

Самый низкий темп прироста цен - на услуги - 2,6%. Из-за коронавирусной инфекции подорожали билеты на поезд и в кино. При этом стоимость образования в высших учебных заведениях в сентябре этого года не повысилась. Но тут дело в приказе Минобразования.