Муромлянин ограбил дом, спрятал имущество в лесу, а ночью за ним вернулся

Ранее судимого 35-летнего жителя Муромского района обвинили в краже. По данным пресс-службы УМВД, мужчина пошел за ягодами в лес и вышел на окраину села. Он разбил стекло в одном из домов и вынес оттуда телевизор и ресивер. Имущество мужчина спрятал в лесу и вернулся за ним ночью. Хозяйка дома обратилась в полицию. Мужчину вскоре задержали, но он успел продать ворованное и потратить деньги.

В ходе расследования обвиняемый вернул деньги за телевизор и ресивер - 8 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.