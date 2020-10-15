Во Владимире прививки от гриппа пожилым людям будут делать на дому

В департаменте здравоохранения напоминают, что в сегодняшней ситуации важно не забывать о профилактике, в том числе делая прививку от гриппа. Чтобы не рисковать здоровьем пожилых владимирцев и не заставлять их ходить в поликлинику, где, несмотря на все предосторожности, есть шанс заразиться, в облздраве решили впервые сделать им прививки дома. Это стало возможным благодаря тому, что врачам выделили дополнительные машины из фонда ОНФ. Новый сервис планируют запустить со следующей недели. Чтобы воспользоваться им, пенсионеру нужно будет оставить заявку с помощью смс или сообщения в мессенджере, это сможет сделать и его родственник. Но пока новшество будет доступно только тем горожанам, кто приписан к городской больнице 5. Ее выбрали не случайно - к ней относится больше всего владимирцев, 90 тысяч человек. Власти обещают, что если эксперимент окажется востребованным и успешным, этот опыт перенесут и на другие больницы.