Во Владимире приостановили плановую госпитализацию в хирургический корпус ОКБ

Во Владимире больше не принимают плановых больных в хирургический корпус Областной клинической больницы и в центр специализированной помощи в Пиганово. Об этом сообщила на брифинге директор департамента здравоохранения Елена Утемова. Власти не исключают, что в больницах придется снова развернуть инфекционные госпиталя для больных новой коронавирусной инфекцией. Выписывать лежащих там пациентов досрочно никто не будет, тем более, что многие из них долго и терпеливо ждали высокотехнологичной медицинской помощи. Только в этом отделении ОКБ сейчас лежит 140 пациентов. Но ориентировочно к середине следующей неделе их выпишут и тогда в оперштабе решат, нужен госпиталь или нет, это будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе. Много времени это не займет - развернуть госпиталь можно за несколько дней, тем более, что все оборудование есть, а к каждой койке подведен кислород. А вот что других владимирских больницах разворачивать новые инфекционные госпитали не планируют: где-то для этого нет возможности, где-то это потребует слишком много времени, а БСП нужна для оказания экстренной помощи.