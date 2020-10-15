В интернате Ковровского района сотрудники прокуратуры нашли нарушения

Сотрудники ковровской прокуратуры выехали с проверкой в Болотский психоневрологический интернат. В соцучреждении проживают 215 инвалидов, 17 из них проходят не весь объем реабилитации, с ними занимаются по неактуальной программе - она не отвечает нормам действующего законодательства. Кроме того, выявлены нарушения по пожарной части, сообщает пресс-служба прокуратуры. В пищеблоке работники не отбирают суточные пробы питания за обед, полдник и ужин.

В результате проверки директору интернета внесли представление. Виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений - на контроле прокуратуры.