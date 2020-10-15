Владимирского предпринимателя надули с сахаром

В Ленинском районном суде города Владимира будет рассматриваться дело и хищении. Прокуратура города обвиняет женщину-индивидуального предпринимателя в том, что она заключила контракт на поставку товара, получила деньги, но товар не привезла.

По версии следствия, договор на поставку сахара с компанией был заключен в 2018 году. Одна коммерческая организация просила поставить ей 134 тонны сахара на общую сумму около 3,5 млн рублей. Деньги заказчик переслал. Однако товара не дождался. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, деньгами женщина-предприниматель "распорядилась по своему усмотрению". Она обналичила их и перевела на свои счета.

Вину в преступлении женщина признала в полном объеме.