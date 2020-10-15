Не справился с управлением: в Кольчугинском районе в результате ДТП погиб водитель

Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области

15 октября около 07.20 на 55 км автодороги «Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики» произошло ДТП. По предварительной информации УМВД, водитель «Рено» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «ВАЗом» и «Ладой». В результате водитель 1947 года рождения, который управлял «ВАЗом», погиб на месте. Водителя «Рено» госпитализировали, а «Лады» - направили на амбулаторное лечение.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.