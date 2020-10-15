В Александровском районе две недели ищут 47-летнего мужчину

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В деревне Подвязье Александровского района пропал 47-летний Андрей Митин. Со 2 октября он не выходил на связь с родственниками. К поискам, кроме полиции, подключились волонтеры отряда "Лиза Алерт". За две недели о мужчине так и не удалось ничего узнать.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза зеленые. В день пропажи на нем была синяя куртка, темные спортивные брюки и черные кеды.

Если вы могли видеть мужчину, звоните на номер "112" или инфоргу поискового отряда "Лиза Алерт" Наталье - 89157660313.