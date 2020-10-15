В Коврове вандалы изуродовали памятную доску и декоративные фонари

В октябре в Коврове участились случаи вандализма. Как рассказали в городской администрации, сначала неизвестные в сквере на улице Абельмана намазали строительную пену на мемориал, посвященный воинам-интернационалистам, защищавшим страну с оружием в руках. Сейчас памятник уже очищен. А несколько дней спустя злоумышленники изуродовали два декоративных фонаря у художественного салона на улице Лепсе. В городской администрации просят горожан бережнее относиться к своему городу. Недавно вандалы порезвились и во Владимире: неизвестные несколько раз сломали забор в реставрируемом парке Добросельский и новое оборудование. Как подчеркивают в мэрии Владимира, сейчас все исправлено, но чтобы предотвратить похожие ситуации, чиновники вынуждены были найти деньги и раньше запланированного заключить договор об охране парка. Это помогло – за последнюю неделю никаких происшествий не было.