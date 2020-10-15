В сентябре во Владимирской области было открыто на 11% больше вакансий, чем годом ранее

Вообще, показатели по Владимирской области несколько отличаются от данных по всему Центральному Федеральному округу, сообщают на сайте для поиска работы hh.ru, где и проводилось это исследование.

В ЦФО количество открытых вакансий в сентябре выросло на 6% по сравнению с августом, но сократилось на 1% по сравнению с сентябрем прошлого года. Показатели по Владимирской области отличаются: +4% по сравнению с августом и +11% по сравнению с сентябрем 2019 года. Что касается динамики резюме, то в ЦФО их количество в сентябре по сравнению с августом не изменилось, по сравнению с сентябрем прошлого года – выросло на 15%, а с начала года – на 11%. Владимирская область и здесь демонстрирует иные показатели: к августу число резюме упало на 3%, к сентябрю 2019 года – выросло на 15%, а с начала года – на 14%.

Во Владимирской области на одну вакансию в среднем приходится 3,1 резюме, что в два раза меньше, чем по ЦФО. Наиболее высокая конкуренция в регионе - среди соискателей из профессиональных сфер «Высший менеджмент» (8 резюме на вакансию), «Юристы» (6,7) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (6,4).