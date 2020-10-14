В Коврове из-за включенной вытяжки загорелась квартира: эвакуировано 25 человек

Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области

14 октября в 19.21 пожарным сообщили о задымлении в многоквартирном жилом доме. Сотрудники МЧС, приехав на место, установили, где именно произошло возгорание, но попасть сразу в квартиру на 4 этаже не смогли - хозяев не было дома. Пожарные эвакуировали 25 человек, включая двоих детей, и стали вскрывать дверь. Горела вытяжка на кухне, которую включили и оставили в режиме ожидания.

Площадь пожара составила 1 квадратный метр. На месте ЧП работали 18 человек и 6 единиц техники. Благодаря вызову, который поступил вовремя, и оперативным действиям сотрудников МЧС удалось избежать большой площади пожара.