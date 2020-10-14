Во Владимирской области дома престарелых и интернаты вновь уходит на карантин

В регионе начинают вновь усиливать «коронавирусные» ограничения. Сейчас они коснулись нескольких социальных учреждений. По указу губернатора они переходят на закрытый круглосуточный режим работы со сменой сотрудников раз в две недели. С 15 октября дополнительные карантинные меры вводятся в Геронтологическом центре «Ветеран» в Киржаче, Гусевском психоневрологическом интернате и доме-интернате для престарелых и инвалидов «Пансионат г.Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский». С 19 октября на закрытый круглосуточный режим со сменой работников раз в две недели перейдут дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат г.Мурома», Балакиревский психоневрологический интернат (отделения в пос. Балакирево и с.Бакшеево), Жереховский психоневрологический интернат, Собинский психоневрологический интернат (отделения в Собинке и Лакинске), Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития. Перед тем ,как работники уйдут на двухнедельную смену, у них возьмут анализ на коронавирус, а за такие условия работы им доплатят – по 20 тысяч рублей за двухнедельную смену. Эти деньги пойдут из областной казны. Кроме того, из федерального бюджета им выплатят от 10 до 60 тысяч рублей – в зависимости от квалификации.