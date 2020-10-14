В парке «Дорбросельский» сломали забор и новое оборудование

Парк «Добросельский» начали благоустраивать этим летом. В этом году уже созданы часть аллей, проложен водопровод, организована площадка для выгула собак, построены новые детские площадки, всесезонный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с универсальным стадионом для игровых видов спорта и легкой атлетике, и, к радости родителей малышей, стационарный туалет. До 20 октября подрядчики завершат строительство дополнительного участка велосипедной дорожки вдоль улицы Юбилейной, который сумели сделать досрочно – сейчас вместо следующего года. Хотя официального открытия парка еще не было, горожане уже спешат погулять там. Попасть в парк можно далеко не всегда: вечерами и на ночь его запирают, график работы весит у входа, и, как говорят в дирекции, владимирцы отнеслись с пониманием к этим мерам. Но не все: неизвестные несколько раз в сентябре выламывали парковое ограждение целыми секциями и ломали новое оборудование. Из-за этого пришлось раньше запланированного нанять охрану, которая ночью обходит парк, а днем, когда гуляет больше всего народу, даже выводит дополнительных охранников. Результатом руководство парка довольно: за последнюю неделю ничего не сломали. Планируется сделать и видеонаблюдение: так жителям будет безопаснее гулять. Напомним, масштабный проект реновации парка рассчитан на три года и продолжится в следующем году.