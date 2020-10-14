В Гусь-Хрустальном районе ввели карантин по бешенству

Карантин по бешенству ввели в поселке Красное Эхо Гусь Хрустального района. В начале октября туда на улицу Новая забежала лисица, которая забралась во двор одного из домов и потом умерла. Анализ подтвердил, что животное страдало бешенством. Теперь в поселке введен карантин, вывозить отсюда животных, в первую очередь собак и кошек, нельзя, запрещено устраивать выставки питомцев и ловить диких зверей. Карантин продлится до 5 декабря. Кстати, Владимирская область долгое время остается неблагополучной по бешенству животных – карантин постоянно объявляют в разных районах региона. Чаще всего переносчиками бешенства становятся лисицы и енотовидные собаки, которые выходят к людям и заражают домашних питомцев. Специалисты напоминают: бешенство – смертельно опасная болезнь и, увидев рыженького лисенка в городе или в деревне, не пытайтесь его поймать и погладить.