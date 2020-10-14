В Кольчугинском районе торговали поддельным алкоголем

Спиртные напитки без положенных по закону сопроводительных документов во время прокурорской проверке обнаружили в магазине «Гастроном Барвиха», расположенном во Флорищинском сельском поселении Кольчугинского района. Часть алкоголя имела признаки подделки. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены сразу два дела об административных правонарушениях, хранения алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, и оборота без соответствующей лицензии. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок».