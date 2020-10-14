Спортивные и игровые площадки появились в Кольчугинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних

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В этом году проект Кольчугинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Островок детства» стал победителем конкурса благотворительного фонда «Ашан детям».

На средства полученного гранта в учреждении проведено благоустройство территории: установлены спортивная площадка для воркаута с силовыми тренажерами, обустроены площадки с безопасным прорезиненным покрытием для занятий мини-футболом и баскетболом. Для младших детей – игровая площадка с качелями, игровыми формами, горками и канатами. Стоимость проекта – 1,5 млн рублей.

Новое комфортное пространство дает возможность детям и подросткам вести активный подвижный образ жизни, организовать полезный для здоровья досуг, проводить спортивные соревнования, игровые мероприятия.