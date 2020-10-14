Член преступной группы "Восьмерочные", созданной в Гусь-Хрустальном, отправится под суд

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению Андрея Муртазина и 47-летнего члена организованной группы «Восьмерочные» в совершении преступлений по статьям "незаконные перевозка и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенное организованной группой" и "незаконное перевозка и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное организованной группой".

Ранее не судимый брат лидера организованной группы предстанет перед судом, за совершение преступлений по статьям "незаконные перевозка и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Напомним, 23 декабря прошлого года в двух гаражах, расположенных в Гусь-Хрустальном, обнаружен схрон с оружием и боеприпасами. В ходе обыска изъяты: автомат, снайперская винтовка, два самодельных взрывных устройства, пистолеты, пистолеты-пулеметы, пакеты с взрывчатым веществом (тротил, пластид), гранаты, более двух тысяч патронов и иное оружие и боеприпасы.

- В 1993 году Андрей Муртазин создал организованную преступную группу, которая получила название «Восьмерочные». Планируя совершения преступлений, он решил приобрести огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства на общие деньги участников организованной группы. Все оружие они перевезли в гараж, - сообщили в СУ СКР по Владимирской области.

Напоминаем, что Андрей Муртазин в 2016 году осужден за совершение тяжких и особо тяжких преступления к 12,6 годам лишения свободы, 47-летний член организованной группы осужден к аналогичному срок лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Гусь-Хрустальный городской суд.