Владимирские почтовики собрали больше 150 посылок со сладостями

фото пресс-службы почты

В рамках ежегодной акции «Ты не один!», приуроченной к Международному дню пожилого человека, владимирским почтовикам удалось собрать более 150 праздничных посылок со сладостями.Для «добрых дел» были открыты двери 83 отделений почтовой связи Владимирской области.

В рамках благотворительной акции каждый желающий мог приобрести и отправить посылку и открытку с добрыми пожеланиями в адрес постояльцев комплексных домов - интернатов для престарелых и инвалидов, расположенных во Владимирской области.

- Акция приобрела большой отклик и поддержку у жителей региона. В ней приняли участие представители органов государственной власти, бизнес-сообщества, средств массовой информации и, конечно, посетители и сотрудники отделений почтовой связи. Мы благодарны всем, кто откликнулся и внес свою лепту в эту добрую традицию Почты России, - отметил директор УФПС Владимирской области Евгений Манов.

В этом году праздничные посылки со сладостями нашли своих адресатов в Доме-интернате для престарелых и инвалидов «Пансионат поселка Садовый».

Для тех, кто не успел принять участие в акции, Почта России во Владимирской области предлагает присоединиться еще к одной доброй традиции, а именно оформить в адрес домов престарелых подписку на издания в рамках акции «Дерево добра». Подписка в адрес социальных учреждений принимается во всех отделениях почтовой связи.