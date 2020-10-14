В Суздале до сих пор не отремонтировали мост через Каменку

До 1 июля в Суздале должны были капитально отремонтировать мост через реку Каменка на улице Коровники. Однако свои обязательства по контракту исполнитель работ не исполнил, на 18 июня работы были выполнены лишь на 2% .

- Межрайонный прокурор в тот же день внес представления ООО «НПП СК МОСТ» и администрации Суздаля. 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщают в областной прокуратуре. - Однако мост до сих пор не отремонтирован. Жители вынуждены ездить в объезд по более длительному маршруту, нарушено движение общественного транспорта.

В отношении «НПП СК МОСТ» и его генерального директора возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей "бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такое бездействие не влечет уголовной ответственности".

Устранение нарушений контролируется межрайонной прокуратурой.