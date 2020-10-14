На одном из предприятий Коврова задерживали зарплату

Ковровская городская прокуратура провела проверку «Управления троллейбусного транспорта города Коврова».

Выяснилось, что договором на 2020 – 2022 гг. установлены следующие сроки выплаты заработной платы: 12 числа - окончательный расчет за предыдущий месяц, 27 числа - аванс за первую половину месяца. При этом ее перечисление за март 230 работникам и за апрель 174 работникам было задержано.

- Нарушался порядок расчета при увольнении. Работница была уволена с 31 января, при этом выплатили деньги ей только 3 февраля, - рассказали в областной прокуратуре. - Компенсация за задержку зарплаты и расчета при увольнении работникам не произведена.

Прокуратура вынесла представление генеральному директору предприятия. Кроме того, в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье "невыплата заработной платы в срок".

Устранение нарушений контролируется Ковровской городской прокуратурой.