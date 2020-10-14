Бывшего директора "Облстройзакзчика" подозревают в получении взятки

Расследованием дела в отношении бывшего директора ГБУ ВО «Облстройзаказчик» занимаются сразу два ведомства - Следственный комитет и ФСБ. Экс-директора подозревают в "получении взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, спустя какое-то время после того, как в июле 2017 года администрация Собинского района по итогам торгов заключила муниципальный контракт с московской фирмой на строительство школы на 1000 мест (на сумму более 647 миллионов рублей), гендиректор фирмы вышел на директора "Облстройзаказчика". Летом 2018 года он передал директору бюджетного учреждения взятку в размере около 4 миллионов рублей. Строителю хотелось, чтобы после этого его никто не контролировал. И более того - "покровительствовал" во время стройки, не замечая нарушений.

Сейчас бывший директор "Облстройзаказчика" заключен под стражу. Мужчине грозит срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Напоминаем, что еще в июне 2020 года дело было заведено в отношении генерального директора московской строительной фирмы (коммерческий подкуп в особо крупном размере).