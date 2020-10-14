Кольчугинец угнал припаркованную машину и сжег ее в лесу

В сентябре текущего года в полицию обратился 43-летний местный житель. У него угнали автомобиль «ВАЗ 2107», который он припарковал у дома. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. По данным УМВД по Владимирской области, в ходе осмотра места происшествия, полицейские сняли фрагмент следа обуви подозреваемого.

В дальнейшем был задержан 31-летний мужчина. Он рассказал, что угнал машину, чтобы ездить на ней самостоятельно. Потом понял, что от ответственности ему не уйти, и решил скрыть следы преступления. Машину местный житель пригнал в лес и сжег. Возбуждено уголовное дело.